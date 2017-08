Massarosa, il primo comune italiano che ti rimborsa se vai in bicicletta

Poter andare a lavoro, spostandosi in bicicletta, con il gusto di essere anche pagati. Il comune di Massarosa, in provincia di Lucca, ha deciso di istituire un rimborso chilometrico per un numero selezionato di persone che decideranno di muoversi con la bici anziché con la macchina o con i mezzi pubblici. L'iniziativa ricalca quanto realizzato non molto tempo fa in Francia e che ha suscitato molto interesse anche in Italia.