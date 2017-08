Francia, chi va al lavoro in bici riceverà 25 cent al km

In Francia chi va al lavoro in bici verrà pagato. Potrà infatti ricevere un piccolo incentivo economico, variabile tra i 21 e i 25 centesimi per chilometro percorso. Nel pacchetto proposto per migliorare la mobilità cittadina ci sono anche più parcheggi nelle stazioni ferroviarie e metrò e l’autorizzazione alla svolta a destra con semaforo rosso. L’idea del ministro dei Trasporti francese Frédéric Cuvillier, che in realtà è un plenipotenziario anche su ambiente e sviluppo economico, è inserita in un più grande pacchetto di misure per incentivare gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta. Non più sgravi fiscali, non più contributi per la rottamazione e per l'acquisto di mezzi a pedali, questa volta monete sonanti: decidi di andare al lavoro in bicicletta, lo Stato ti rimborsa con 25 centesimi di euro per ogni chilometro percorso. La proposta comprende una serie di misure inedite.