Una mensa biologica e antispreco in ufficio: a Bruxelles il progetto pilota

A chi non piacerebbe lavorare in un ufficio con una mensa biologica in cui si serve cibo di alta qualità, di stagione, a chilometro zero, che viene donato ai meno fortunati quando avanza? Non si tratta di utopia: è quello che succede quotidianamente nel self service della sede del CoR/Cese (Comitato europeo delle regioni e Comitato economico e sociale europeo) a Bruxelles, un progetto d'eccellenza nato per dimostrare che una ristorazione aziendale sostenibile, sana, legata ai valori del territorio, che si attiva concretamente contro lo spreco alimentare è possibile, con le istituzioni europee impegnate in prima linea. L'iniziativa è stata presentata da Silvia Staffa, responsabile del progetto ristorazione sostenibile di Emas (il sistema comunitario di ecogestione e audit), Caroline Denis, Direttore per il consumo socialmente responsabile di Sodexo e Arno Kompatscher, Presidente della provincia autonoma di Bolzano e relatore di un progetto di parere per una politica alimentare sostenibile nell'Ue, in seno alla 122esima sessione plenaria del Comitato, svoltasi il 22 e 23 marzo al Parlamento europeo.

Come è fatta una mensa biologica che dà il buon esempio

Lotta allo spreco alimentare

Oggi siamo a Bruxelles per vedere da vicino un progetto d'eccellenza: la mensa del Comitato europeo delle regioni! #stopfoodwaste pic.twitter.com/BjzUF9E7tT — LifeGate (@lifegate) 22 marzo 2017

Il cibo donato