A Milano un pò di Parigi grazie a Manet

Delle mostre, spesso si apprezza il potere di far viaggiare il visitatore in luoghi e tempi lontani grazie alle atmosfere create dalle opere d'arte esposte. A Milano Manet e la Parigi moderna ci riesce perfettamente, forse anche perché non è la mostra che ci si aspetta. Visitarla - fino a luglio - significa passeggiare per Parigi, non essere semplicemente dentro Palazzo Reale. Perfetta per chi ama le "promenades".

A Milano Manet e gli altri raccontano Parigi

Mille volti della Parigi moderna

Un mazzo di asparagi"