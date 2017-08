La storia ha dell'incredibile e nasce da un'idea geniale, anzi, da un tarlo che, insinuatosi nella mente di un piccolo grande uomo, ha lentamente cominciato a far scricchiolare la fede nelle dottrine economiche che egli aveva appreso all'Università. Se la si dovesse tradurre in poche parole, quest'idea potrebbe essere riassunta così: sconfiggere la povertà creando una banca che concedesse prestiti solo ai più poveri delle zone rurali a fronte di un progetto minimo. Prestiti che non fossero assistiti da alcuna garanzia e che richiedessero interessi soltanto nella misura minima necessaria perché la banca fosse autosufficiente. Il protagonista di questa storia, Muhammad Yunus, racconta che un giorno prestò 27 dollari a contadini poverissimi di un villaggio. La cifra agli occhi di noi occidentali può sembrare ridicola, ma fu sufficiente per strappare 42 famiglie dalle mani degli usurai. A questo punto, il finale incoraggiante e inatteso: i prestatari non solo restituirono la somma ricevuta con incredibile puntualità, ma diedero vita ad una piccola attività commerciale che garantì loro sussistenza e dignità. Un risultato entusiasmante che dava agli ultimi della Terra un'opportunità di mettere in piedi minuscole attività redditizie della più diversa natura. Il concetto di microcredito era nato.

La povertà è una minaccia alla pace. La distribuzione del reddito su scala globale ci racconta una storia davvero rivelatrice. Il 94 per cento del reddito globale va al 40 per cento della popolazione, mentre l'altro 60 per cento della popolazione si deve accontentare soltanto del 6 per cento delle risorse. La metà della popolazione globale vive con due dollari al giorno. Più di un miliardo di persone con meno di un dollaro al giorno. Questa non è una ricetta per la pace. Il nuovo millennio era cominciato con un grande sogno globale. I leader del mondo nel 2000 si erano trovati alle Nazioni Unite e avevano adottato, tra gli altri, un obiettivo storico: dimezzare la povertà entro il 2015. Non era mai successo nella storia umana che l'intero Pianeta, parlando con una voce sola, si impegnasse per un obiettivo così coraggioso, con tempistiche e dimensioni così precise. Ma poi sono arrivati l'11 settembre e la guerra in Iraq e d'improvviso il mondo è stato sviato da questo sogno, con l'attenzione dei leader che è passata dalla guerra alla povertà alla guerra al terrorismo. Finora, gli Usa da soli hanno speso 530 miliardi di dollari per la guerra in Iraq. Io credo che il terrorismo non si possa vincere soltanto con l'intervento militare. [...] Dobbiamo mirare alle radici del terrorismo, se vogliamo fermarlo definitivamente. Ciò che intendo è che impiegare risorse per migliorare la vita delle persone più povere è una strategia migliore che spenderle in armi. La pace dovrebbe essere intesa dal punto di vista umano - in un senso ampio, sociale, politico ed economico. La pace è minacciata da un ordine economico, sociale e politico ingiusto, dall'assenza di democrazia, dal degrado ambientale e dall'assenza di diritti umani. La povertà corrisponde all'assenza di ogni diritto umano. La frustrazione, l'ostilità e la rabbia che sono generate da una miseria degradante non possono sostenere la pace in nessuna società.