Muro di Berlino: 10 canzoni per ricordare

Per 28 anni il muro di Berlino ha diviso in due non solo una città, ma l'intero assetto geopolitico mondiale. La sera del 9 novembre 1989, un portavoce del governo della DDR in una conferenza stampa in diretta tv, annunciava una riforma della legge sui viaggi all'estero: i cittadini della Berlino est avrebbero potuto varcare il confine grazie a un appropriato permesso. Ma gli animi si infiammarono, così a est come a ovest, e migliaia di persone si accalcarono davanti al muro. Nella confusione di quella notte, ad un certo punto, venne dato l'ordine di aprire i posti di blocco e migliaia di persone si poterono abbracciare dopo quasi trent'anni. Come ha sottolineato qualche anno fa l'ex presidente della Repubblica Federale Tedesca, Christian Wulff: "Il muro non è caduto nel 1989, ma fu buttato giù!". Pink Floyd - Another Brick In The Wall