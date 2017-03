A New York l’energia solare cresce dell’800 per cento

Nello Stato di New York l’energia solare è aumentata di quasi l’800 per cento tra il dicembre 2011 e il dicembre 2016, sviluppando quasi 1,5 miliardi di dollari di investimenti privati, ad annunciarlo è stato il Governatore Andrew M. Cuomo. Lo Stato di New York si è posto l’obiettivo di raggiungere il 50 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili entro il 2030 e grazie al solare si sta avvicinando alla meta, tanto che nel 2013 aveva già raggiunto il 22 per cento.

Un miliardo di dollari puntato sul solare

Our investments in solar: ✅ create jobs ✅ reduce carbon emissions ✅ support economic growth ✅ build a cleaner NYhttps://t.co/z6pVPf5ns9 pic.twitter.com/D3Cy6XKO9L — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 21 febbraio 2017

Ottomila posti di lavoro nel solare

Una strategia condivisa tra pubblico e privato

Ripensare l’energia guardando al futuro