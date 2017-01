Negli Usa il solare crea più posti di lavoro del petrolio

Negli Stati Uniti il solare crea più posti di lavoro di petrolio, gas e carbone insieme. I numeri arrivano dall'U.S. Energy and Employment Report, pubblicato dal Dipartimento dell’Energia statunitense a inizio anno. Il report traccia un quadro di come i cambiamenti del comparto energetico stiano dando slancio all’occupazione nei settori chiave dell’economia americana.

Rinnovabili ed efficienza fanno crescere l’economia

REPORT: 6.4 million Americans now work in the energy industry, which added 300,000 new jobs in 2016 ➟ https://t.co/UKv95LfizBpic.twitter.com/oTkbpx3lgN — Energy Department (@ENERGY) 13 gennaio 2017

Occupazione, il solare batte le fossili

La crescita a due cifre dell’occupazione nelle rinnovabili

Opportunità di lavoro tradite da competenze di difficile reperimento