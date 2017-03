Picasso e il primo restauro sperimentale alle nanotecnologie

Per quanto avvezzo ai primati e al culto feticistico di una vera celebrità, neppure Pablo Picasso in persona, tanto megalomane quanto potrebbe permettersi di esserlo uno Zeus dell’Olimpo dell’arte, avrebbe forse mai osato pronosticare nulla di simile: ritrovarsi ad essere, a poco più di 40 anni dalla sua morte, l’artista prescelto per testare, attraverso uno dei suoi capolavori, la più progredita tecnologia di restauro inventata finora. Un primato orgogliosamente italiano, recentemente promosso dall’Università di Firenze nell’ambito del progetto europeo Nanorestart che si avvale degli apporti sinergici di restauratori, ingegneri chimici e biomedici, ideatori di una particolarissima applicazione degli strumenti nanotecnologici. Lo scorso autunno il nuovo protocollo è felicemente approdato al suo primo ambizioso traguardo: riportare agli antichi splendori uno dei più iconici dipinti picassiani di tutti i tempi, ovvero la tela intitolata “L’atelier” (1928), seconda versione del medesimo soggetto dipinto un anno prima dal genio di Malaga e raffigurante appunto il suo studio.

Un laboratorio mobile ospitato alla Guggenheim

Ricostruire la genealogia di un dipinto epocale

L’intervento a base di

ha dunque consentito non soltanto di ricostruire con ulteriore precisione la genealogia del dipinto ma anche di ovviare ai

, in cui la cera e la resina utilizzati per la reintelaiatura avevano alterato sensibilmente la

.