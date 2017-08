Questa pista ciclabile rosa in Nuova Zelanda ha stupito il mondo

La pista ciclabile rosa realizzata in Nuova Zelanda è ormai diventata un culto: Nelson street cycleway, nota anche come "Pink bike path" (la pista ciclabile rosa) e come "The light path" (la pista della luce), nasce dalla volontà di recuperare una vecchia rampa di accesso all'autostrada di Auckland ormai in disuso. Certo, la visuale non è delle più ambite ma grazie a questo "nastro rosa" che accarezza la superstrada ora ciclisti e pedoni hanno una scorciatoia per poter arrivare sulla costa della capitale neozelandese.

Pista ciclabile rosa in Nuova Zelanda: i particolari