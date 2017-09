Prova su strada: Toyota Yaris Hybrid e la musica in auto

Sette giorni. Un grande esperto di musica. E la città a fare da sfondo. Ecco gli ingredienti di questa prova su strada “atipica”, più legata all’esperienza, alla persona, che non all’auto in sé. La prima protagonista è la Toyota Yaris Hybrid nella sua ultima versione, in vendita dalla primavera scorsa. Nel 1999 non era ancora ibrida ma era già il “piccolo genio”. Oggi non solo è una delle citycar più vendute al mondo, ma ha saputo conquistarsi un posto di rilievo nel panorama metropolitano grazie soprattutto alla versione Hybrid, portabandiera di uno stile di vita sostenibile che fa dei consumi e delle emissioni contenute una scelta imprescindibile ormai per molti. Per raccontarvela abbiamo scelto due modalità diverse ma complementari: la scena metropolitana milanese per approfondire in un video le affinità di Yaris con il mondo musicale e una settimana di test drive per scoprire le innovazioni di stile, comfort e sicurezza dell’ultima Toyota Yaris 1.5 Hybrid.

Toyota Yaris, novecento “invisibili” cambiamenti

Cosa c'entra la sicurezza con la passione musicale?

La connettività al centro

Riconosce i cartelli stradali

In città per il 50 per cento del tempo si va in elettrico

La magia di quell’ibrido silenzioso

Scheda tecnica