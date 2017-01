A Reggio Emilia il Liberty italiano a 360 gradi

In un’epoca funestata da guerre, crisi economica e calamità assortite, come rinfrancare lo sguardo alla ricerca di un qualche sollievo? Ad esempio scegliendo di volgere la propria attenzione ad un periodo storico caratterizzato da un clima totalmente diverso, ovvero da tale leggiadria, benessere e piacevolezza di costumi da essersi meritato l’inequivocabile etichetta di Belle Époque. È in questa fase compresa tra l’ultimo ventennio dell’Ottocento e gli anni precedenti allo scoppio del primo conflitto mondiale che si situa la produzione artistica accolta in questi mesi tra le mura cinquecentesche di Palazzo Becchi-Magnani, sede dell’omonima Fondazione promotrice di una nuova mostra, appena inaugurata, sul Liberty italiano.

Il Liberty che non ci si aspetta

Dalla grafica alla pubblicità: una pluralità di mezzi espressivi