Renault Fluence Z.E. L’elettrica democratica

Sarà possibile acquistarla in tutti i concessionari Renault all'inizio del prossimo anno: Renault Fluence Z.E. è la risposta della casa francese alle richieste di un mercato che sta puntando sempre più verso la mobilità a zero emissioni. Ne è la conferma la sigla di un accordo tra Renault-Nissan e i comuni di Milano, Firenze e Roma per portare la mobilità elettrica a portata dei cittadini già dal prossimo anno, adottando soluzioni per mettere a disposizione punti e colonnine di ricarica pubblici. La berlina francese fa parte di una gamma completa 100% elettrica: si parte dalla piccola Twizy, una biposto cittadina dal design futuristico, per passare poi ai veicoli commerciali come Kangoo e Kangoo Maxi, vera rivoluzione in questo settore, per culminare nella compatta Zoe, in arrivo la prossima primavera. Alte prestazioni, prezzo basso Fluence Z.E. è mossa da un motore elettrico da 70 kW di potenza pari a 95 CV. Raggiunge una velocità massima di 135 km/h e l'autonomia dichiarata è di 185 km su ciclo misto; più realistici sono i 165 km testati su strada. Emissioni inquinanti? Zero. Airbag e ABS sono di serie. Già prenotabile sul sito di Renault, la si potrà acquistare ad un prezzo accessibile: 28.200 € IVA inclusa e senza incentivi. Come una berlina appartente al segmento C. Il test drive Fluence Z.E. ha linee morbide, curate, con un anteriore che ricorda molto quello della Megane. Gli interni sono spaziosi e possono ospitare comodamente cinque persone. La plancia è molto semplice, intuitiva. Il navigatore integrato si trova nella parte superiore del cruscotto, mentre l'autoradio è nella zona più in basso. Clima, specchietti e alzacristalli elettrici sono di serie. Una volta accesa, la berlina fa un breve check e il quadro strumenti indica quanta ricarica ci rimane, la potenza erogata in accelerazione (quello che dovrebbe essere il contagiri) e le fasi in cui si sta recuperando energia. Il computer di bordo, spartano ma completo, ci dice in tempo reale il consumo in base allo stile di guida.

Gli interni della Fluence Z.E..