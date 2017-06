Ri-generation, a Torino il primo negozio di elettrodomestici ricondizionati in Italia

È a Torino il primo negozio in Italia che dà nuova vita agli elettrodomestici destinati alla rottamazione, nato dalla collaborazione tra Astelav, azienda con esperienza pluriennale nei ricambi per elettrodomestici, e il Sermig, il Servizio missionario giovani fondato da Ernesto Olivero nel 1964. Il processo di rigenerazione, ampiamente diffuso in altri paesi europei, soprattutto quelli nordici, rientra nel modello di economia circolare che il progetto Ri-generation vuole promuovere a partire dal capoluogo piemontese.

Ri-generation, un progetto sostenibile

Il lato sociale di Ri-generation

Obiettivi e risultati