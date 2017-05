Rinnovabili, 10 milioni di posti di lavoro nel mondo

Nel 2016, il settore delle energie rinnovabili è stato in grado di dare lavoro a quasi 10 milioni di persone. Ad indicare la cifra (9,8 milioni per l’esattezza) è un rapporto pubblicato il 24 maggio dall’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), secondo il quale il livello risulti in leggera crescita rispetto all’anno precedente, ma in aumento di quasi il 40 per cento rispetto al 2012, anno in cui l’agenzia ha realizzato il primo report.

“24 milioni di addetti nelle rinnovabili entro il 2030”

La Cina conferma la leadership mondiale