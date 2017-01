Ecco come le rinnovabili stanno aiutando l’economia

La crescita inarrestabile delle rinnovabili è un toccasana per l’economia oltre che per l’ambiente e la società. È quanto emerge dalla nuova pubblicazione dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena) dal titolo “REthinking Energy” (Ripensare l’energia), giunta alla sua terza edizione. Alla base della crescita ci sono ovviamente le condizioni economiche e l’innovazione tecnologica, ma queste devono essere affiancate da politiche attente all’inquinamento e al cambiamento climatico.

Le rinnovabili stanno guadagnando terreno

Nuovi impianti, le rinnovabili battono le fossili

Idroelettrico, eolico, bioenergia e fotovoltaico guidano la produzione di energia pulita

Le rinnovabili, un’opportunità per l’occupazione

Sempre più investitori scommettono sulle rinnovabili

Il futuro