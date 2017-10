“Smart mobility per città più vivibili”

Il convegno "Smart mobility per città più vivibili", organizzato a Roma dall'Ambasciata dei Paesi Bassi in Italia e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente ha messo a confronto le esperienze delle città italiane ed olandesi e ha dato una dimostrazione delle soluzioni di successo per una mobilità urbana più sostenibile. Una giornata dedicata alla mobilità, che ha visto 8 esperti olandesi e 8 italiani confrontarsi sui temi quotidiani che ci toccano in prima persona: traffico, mezzi di trasporto efficienti, alternative all'auto privata. In due parole mobilità sostenibile. Presente anche il Ministro dell'Ambiente Andrea Orlando: "La promozione di sistemi di mobilità urbana che migliorano l'accessibilità delle città e riducono gli impatti ambientali associati alla congestione del traffico urbano rappresentano la ratio alla quale si ispira l'azione del Ministero. Agire sulla razionalizzazione del trasporto urbano e degli spostamenti, modificare lo spazio pubblico e la sua destinazione d'uso, è una preziosa chiave di lettura per ripensare le nostre città e l'occasione per immaginare un nuovo urbanesimo". Perché a scuola dall'Olanda? Perché è una nazione che già da tempo sperimenta una mobilità più dolce, grazie a scelte urbanistiche intelligenti. I numeri parlano da soli: su 16,6 milioni di abitanti si possono contare 18 milioni di biciclette, e su una superficie di 37 mila chilometri quadrati ci sono 35.000 chilometri di piste ciclabili. "L'Olanda in questo campo ha molto da offrire - ha confermato l'Ambasciatore Michiel den Hond - il mio Paese è giustamente conosciuto come il Regno delle Biciclette. Ne andiamo fieri, perché la bici è un mezzo di trasporto comodo, economico, pulito e poco ingombrante. Ma non è l'unica alternativa all'inferno quotidiano del traffico cittadino congestionato e maleodorante. Trasporto elettrico, logistica sostenibile, crescita urbana intelligente: in Olanda li stiamo sperimentando tutti, con risultati sempre più soddisfacenti. So che in Italia si stanno cercando simili soluzioni. Perciò, sono molto contento che oggi avremo l'occasione di mettere insieme le nostre esperienze per arricchirci a vicenda". Gli esempi virtuosi. Di buone pratiche ne esistono anche nel nostro Paese, segno di una volontà crescente da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati cittadini per un'inversione di marcia. Il car-pooling che cresce giorno dopo giorno e che ha permesso di risparmiare solo nel 2012, 140 milioni di litri di carburante, guadagnandoci in polveri sottili e salute. I progetti di bike sharing, presenti in quasi tutte le città, dove le ciclabili pian piano iniziano a crescere: a Pesaro ad esempio si sta construendo la prima Bicipolitana d'Italia, ovvero una rete di ciclabili collegate tra di loro. "Abbiamo bisogno - ha detto Edo Ronchi- di scelte innovative e coraggiose per migliorare la qualità della mobilità nelle nostre città, sull'esempio dell'Olanda e delle nazioni europee più avanzate. Non possiamo continuare ad essere il paese europeo con il maggior numero di auto per abitante e con il minore coefficiente di uso del trasporto pubblico. Lo richiedono gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni di CO2, ma lo richiedono soprattutto i nostri cittadini, che vogliono ridurre i tempi dedicati agli spostamenti quotidiani e i costi dell'uso dell'auto privata che gravano sulle famiglie".