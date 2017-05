Tecnica Alexander, il metodo di rieducazione muscolare per correggere la postura. E non solo

Verso la fine dell’Ottocento in Australia un giovane attore nel pieno della sua carriera, Frederick Matthias Alexander, iniziò ad accusare problemi alla voce rendendosi conto però che non erano direttamente imputabili alla funzionalità dell’organo vocale. Osservandosi attentamente attraverso una serie di specchi si rese conto che alcune modalità posturali errate e nel tempo consolidate interferivano con l'uso dell'apparato vocale ed erano quindi la causa del suo problema. Sviluppò quindi una tecnica di rieducazione consapevole dei movimenti che diedero i loro frutti non solo nella vocalità dell’attore ma anche nella postura, nella respirazione e nella sua capacità di coordinazione e apprendimento.

Che cos’è la tecnica Alexander

La tecnica Alexander in Italia

Come funziona

Come si svolgono gli incontri con il terapeuta

Quando affidarsi alla tecnica Alexander