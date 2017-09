Tirreno Power annuncia la chiusura della centrale a carbone di Vado Ligure

Il consiglio d'amministrazione della Tirreno Power, centrale termoelettrica di Vado Ligure, Savona, ha annunciato l'addio al carbone. Dopo l'inchiesta da parte della procura che ha portato nel 2014 al sequestro dei gruppi a carbone dell'impianto - inchiesta che ipotizzava il disastro ambientale e l'omicidio colposo a causa dell'inquinamento con 86 persone indagate tra manager, tecnici, politici, funzionari pubblici - il 6 giugno 2016 l'azienda (di proprietà Gdf Suez e Sorgenia) ha annunciato che mancano le condizioni per il riavvio dei lavori. L'annuncio è stato affidato a un comunicato aziendale in cui la direzione spiega che sebbene "il sequestro abbia acutizzato in maniera determinante la crisi economica dell'azienda che ha dovuto affrontare un complesso processo di ristrutturazione", a essere cambiato è anche il contesto sociale: "l'uscita dalla produzione a carbone di energia elettrica è un obiettivo annunciato dal Governo, dalle istituzioni locali ed è anche nelle attese della popolazione".