La tonnara di Favignana riapre. Sarà la più sostenibile d’Italia

Quando ha smesso di funzionare l’antica tonnara di Favignana? E perché? L’ultima mattanza risale al 2007. L’attività andò gradualmente a scemare per vari motivi, prima di tutto di tipo organizzativo e gestionale; un conto era gestire la tonnara di Favignana sotto una grande proprietà (i Florio prima, nell’epoca d’oro, e i Parodi poi) che aveva capacità gestionale e fondi, altra cosa era auto-organizzarsi in cooperative. Inoltre, si assisteva in quegli anni ad un grave calo del numero dei tonni, a causa della scellerata pesca a tappeto delle tonnare volanti, non ancora regolamentata all’epoca. La tonnara, intesa come attività imprenditoriale, morì di morte naturale, nella congiuntura del mercato globale, con il caro vita e l’aumento del costo del lavoro. Poi, una volta cessata l’attività, Favignana, che era la regina delle tonnare fisse, perse anche le quote tonno. E quindi perse anche la possibilità di ripristinare la tonnara. Il Comune di Favignana ha chiesto alla direzione pesca del ministero delle Risorse agricole di poter riavere le quote tonno. Come mai? È un’iniziativa in affiancamento ad un imprenditore che ha espresso chiaramente l’intenzione di riprovarci. E il Comune, che si muove a tutela della comunità, non ha potuto tirarsi indietro. La tonnara è nel DNA di Favignana, in termini culturali, identitari e socio-economici. E il tonno rosso di Favignana è un brand famoso in tutto il mondo. Ora che l’International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas ha nuovamente aumentato le quote per l’Italia, la richiesta di avere un po’ di quote nel luogo simbolo d’Italia è legittima, oltre che logica.