Tunnel ciclopedonale ad Amsterdam, la stazione centrale si rinnova

Il tunnel ciclopedonale, che attraversa la stazione centrale di Amsterdam costruita nel 1880, è un nuovo passaggio che permette di attraversare in tranquillità e sicurezza l'area facendo risparmiare tempo ai ciclisti. L'apertura del percorso per biciclette e pedoni non è avvenuta appena concluso il cantiere, fu rimandata fino a quando non venne chiusa l'uscita del tunnel al traffico automobilistico, che fu deviato su un altro tunnel dietro la stazione.

Tunnel ciclopedonale della stazione centrale di Amsterdam, i particolari