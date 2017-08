Arriva nella Capitale la pista ciclabile fai da te

Quando le istituzioni latitano ci pensano i cittadini ad autorganizzarsi. Questo è quanto accaduto a Roma con la Pista Ciclabile Popolare di Santa Bibiana, realizzata in un tunnel che passa sotto la ferrovia della Stazione Termini (vedi mappa) e che collega i quartieri Esquilino e San Lorenzo. Il tunnel di Santa Bibiana è in realtà strategico per l'area, che usufruisce di pochi collegamenti stradali per superare la stazione ferroviaria, inoltre permette a molti studenti di arrivare all'università La Sapienza in bici. Stiamo parlando di un tunnel a senso unico e con una carreggiata larga nove metri, con solo due stretti marciapiedi per i pedoni. Per anni comitati locali e ciclisti hanno chiesto, invano, di aggiungere un percorso ciclabile che permetta di muoversi in entrambi i sensi di marcia. Così a fine novembre 2014 un gruppo di persone ha deciso di creare una "pista fai da te", in meno di un'ora con la modica spesa di 150 euro. Un'azione rivendicativa e dimostrativa, seppur realizzata infrangendo le regole. L'autorganizzazione ha mostrato efficienza e economicità, rispetto agli appalti appositamente realizzati, dimostrando come sia la volontà politica il vero nodo da risolvere. Volontà politica che però si è fatta sentire pochi giorni dopo con la cancellazione del percorso informale, apprezzato dagli abitanti e rispettato dagli automobilisti. La notizia curiosa è che la cancellazione sia avvenuta il giorno della ricorrenza della martire cristiana Santa Bibiana.