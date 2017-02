Uccellini. Per accoppiarsi, l’anello conta

Una sorprendente conferma è giunta dall'ornitologa Nancy Burley, che ha studiato (dal 1981 al 1988) il comportamento sessuale e riproduttivo del diamante mandarino (Poephila guttata), un piccolo passeriforme di origine australiana. Spesso gli etologi dotano gli uccelli che studiano di minuscoli anelli colorati apposti alla zampina. Nel diamante mandarino è stato osservato che le femmine mostravano una netta preferenza verso i maschi che si trovavano a indossare anelli rossi o arancione e tendevano a snobbare i maschietti con anelli verdi o di altri colori. Ma c'è di più: dalle coppiette, poi, nascevano nidiate in cui il sesso più rappresentato è lo stesso di quello dell'adulto che aveva l'anello del colore preferito dalle femmine. Inutile dire che i meccanismi profondi che consentono ai genitori di variare in maniera così fine perfino il rapporto numerico tra figli maschi e femmine è del tutto sconosciuto. Come si può pensare a qualcosa di più arbitrario della preferenza delle femmine per gli anellini colorati? Possiamo solo notare che il becco dei maschi di questa specie è brillantemente colorato di rosso, ed è già noto che le femmine prediligono il carattere "becco-rosso" ben marcato. L'ipotesi formulata è che l'anellino titillasse la naturale tendenza a preferire maschi molto ornati...