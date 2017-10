Una grande mostra per celebrare cinquant’anni di Pink Floyd

The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains sarà la più grande retrospettiva mai realizzata sui Pink Floyd. Prenderà il via il 13 maggio della prossima primavera e rimarrà al Victoria and Albert Museum di Londra fino al primo ottobre del prossimo anno. La grande mostra vuole celebrare a dovere il cinquantesimo anniversario della pubblicazione del primo singolo della band, Arnold Layne, pubblicato nel marzo 1967.

Credo che stiamo per fare cose mai viste né sentite prima.

I Pink Floyd hanno occupato uno spazio sperimentale distintivo. Hanno costantemente spinto i confini artistici e hanno prodotto alcune delle immagini più iconiche nella cultura popolare.

Immagine di copertina: un gigantesco maiale rosa vola sopra il Victoria and Albert Museum di Londra. Foto by Dave J Hogan/Dave J Hogan/Getty Images.