David Bowie is: arriva a Bologna in luglio l’esposizione kolossal sul Duca Bianco

Ha debuttato al Victoria and Albert Museum di Londra; ha girato il mondo toccando Canada, Brasile, Francia, Germania, Australia; finalmente il 14 luglio prossimo arriverà anche in Italia e precisamente a Bologna, per la sua ultima tappa europea prima di spostarsi in Giappone e Stati Uniti.

Bowie al Mambo di Bologna

Abbiamo iniziato le trattative prima che Bowie morisse. Una delegazione è arrivata da Londra per visitare il museo d'arte moderna di Bologna, che è stato ritenuto idoneo anche per le sue caratteristiche architettoniche.

La prima retrospettiva internazionale dedicata al duca bianco