Uova ripiene con avocado ed erba cipollina

Ingredienti per le uova ripiene con avocado ed erba cipollina

8 uova

1 avocado, circa 400 g

2 cucchiaino di maionese

erba cipollina

mezzo limone, succo

Preparazione

Cuocere in abbondante acqua le uova fino a quando non siano sode, circa 10 minuti. Lasciare raffreddare. Pulire dal guscio e tagliare a metà con un coltello a lama liscia. Rimuovere i tuorli e metterli da parte in una ciotola. Tagliare a metà l’avocado, rimuovere il seme e con l’aiuto di un cucchiaio togliere la buccia.

Per ottenere una consistenza simile ad una crema usare il robot da cucina. Riempire le metà con il composto, eventualmente aiutandosi con una sac à poche, aggiungere erba cipollina, pepe a piacere, e servire le uova ripiene di avocado come antipasto.