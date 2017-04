Vittoria del crowdfunding: la Via Francigena diventerà una ciclovia

La Via Francigena diventerà anche un percorso ciclabile segnalato, grazie a un crowdfunding di successo e alla volontà di alcune associazioni per la mobilità dolce come Slow Travel Network. In attesa che anche le istituzioni realizzino un piano per rendere il sentiero dei pellegrini la più lunga ciclovia italiana dotata di segnaletiche e infrastrutture per biciclette, il lavoro per la segnaletica è già comincianta: sono già stati tracciati 150 chilometri con i segnali. Il traguardo di diecimila euro è stato raggiunto comodamente grazie all'entusiasmo dei sostenitori, che hanno donato in totale dodicimila euro sul sito Eppela. Il progetto è stato supportato da UnipolSai Future Lab, che ha garantito il finanziamento di cinquemila euro in quanto raggiunta e superata la quota del 50 per cento del budget.

CicloVia Francigena: mille chilometri da pedalare