Francigena in bicicletta: un viaggio rigenerante che aggrega

Attraversare la via Francigena in bicicletta in coppia, questo il sogno di Lucia Caffi realizzato questa estate. Un'esperienza che doveva essere qualcosa di più di una semplice vacanza, e così è stato. "Sentivo che non mi sarebbe bastato andare al mare o in montagna, dove mi sarei di sicuro riposata e rilassata, ma io avevo bisogno di altro, la mia necessità era quella di alimentare il cuore e la testa" ha scritto su un quotidiano di Varese Lucia Caffi.

Tratto Bolsena-Viterbo-Gran San Bernardo. Foto © www.visit.viefrancigene.org

Tratto Sutri-Formello-Gran San Bernardo. Foto © www.visit.viefrancigene.org

Foto da www.visit.viefrancigene.org