Wecity, l’app che dice quali sono le strade più sicure per i ciclisti

Una mappa fatta da ciclisti per i ciclisti. È questa in pratica la nuova funzione dell'app Wecity, che ha permesso di realizzare l'Indice di ciclabilità urbana, grazie alla collaborazione dei 30mila utenti che fino ad oggi utilizzano l'app. Un algoritmo in grado di calcolare la qualità delle strade cittadine in fatto di sicurezza per chi pedala, grazie ai chilometri mappati, alla presenza di piste ciclabili e alle recensioni degli stessi ciclisti.

