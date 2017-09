Zuppa di cavolo nero e cannellini

Ingredienti

200 g cavolo nero

150 g fagioli cannellini

20 g scalogno

olio

sale, pepe

Foto © Laura La Monaca

Mettere in ammollo i fagioli per una notte, cuocere a fuoco basso per almeno un’ora. Con l’aiuto di una forchetta ridurne una parte in purea.

In una pentola rosolare per qualche minuto lo scalogno tritato e aggiungere i fagioli. Coprire con acqua. Lavare e pulire bene il cavolo nero, limando le coste e tagliarlo grossolanamente. Aggiungere il cavolo nero ai fagioli e cuocere per almeno 20 minuti. Se è necessario aggiungere altra acqua. Servire la zuppa di cavolo nero e cannellini, calda.

Foto © Laura La Monaca