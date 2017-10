Investire responsabilmente si può, con 7 strategie

Quando si parla di investimenti sostenibili e responsabili troppo spesso si resta sul vago e, soprattutto per chi non è del settore, diventa facile fare confusione. Un fondo pensione o una società di gestione del risparmio (Sgr) decidono di investire responsabilmente quando escludono dal proprio portafoglio i produttori di armi? Oppure quando acquistano azioni di un produttore di pannelli solari? Ha fatto chiarezza l’Eurosif (Forum europeo per gli investimenti sostenibili e responsabili), che nel 2012 ha pubblicato il European Sri study in cui vengono identificate sette strategie per investire responsabilmente. È bene ricordare che queste strade non si escludono a vicenda: un fondo può scegliere di seguire in modo incrociato due o più di questi criteri.

1. Investimenti tematici

2. Investimento “best in class”

3. Rispetto di norme e standard internazionali

4. Esclusioni

5. Integrazione delle istanze Esg nell’analisi finanziaria

6. Engagement

7. Impact investing