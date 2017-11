Fa troppo caldo per le sterne, costrette a migrare verso l’Alaska

Lo scorso luglio un gruppo di ricercatori nel Parco nazionale di Cape Krusenstern, sulla costa nord-ovest dell'Alaska, ha fatto un incontro inaspettato, gli uomini si sono imbattuti in un nido di sterne maggiori (Hydroprogne caspia), animali che non avrebbero dovuto trovarsi lì. Per comprendere l’entità di tale anomalia, pensate che sarebbe come incontrare un cammello nel centro di Londra, le sterne sono infatti state trovate a oltre 1.600 chilometri di distanza dalla loro usuale area di sosta.

Mai così a nord

Cambia il clima e cambiano le migrazioni

L’Alaska è sempre più calda

Alci, castori e orsi confusi