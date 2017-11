Arrestata Sharbat Gula. La ragazza afghana nel mondo di Steve McCurry

La carriera del ragazzo nato in un sobborgo di Philadelphia, negli Stati Uniti, inizia quando riesce a passare il confine tra Pakistan e Afghanistan vestito con abiti tradizionali, poco prima dell’invasione russa. Le pellicole impresse durante quel viaggio, cucite man mano tra le pieghe dei suoi abiti, hanno segnato la storia della fotografia contemporanea con l’immagine della “ragazza afghana”. Dopo Robert Capa, è Steve McCurry il reporter che fotografa i conflitti dall'interno, proponendo a tutto il mondo le più emozionanti immagini degli uomini e delle donne nei Paesi in guerra. Vincitore del Robert Capa Gold Medal for Best Photographic Reporting from Abroad, proprio con quegli scatti in Afghanistan, oggi Steve McCurry è uno dei reporter di punta del National Geographic Magazine, membro della Magnum Photos e uno dei fotografi più celebrati e apprezzati in tutto il mondo. Il nome di Steve McCurry è ormai molto noto al grande pubblico: il suo scatto più famoso, quello di Sharbat Gula, "la ragazza afghana dagli occhi verdi", comparso nel giugno 1985 sulla copertina del National Geographic, ha fatto il giro del mondo.

Oggi, la ragazza afghana è stata arrestata

Steve McCurry può essere riconosciuto come uno dei fotografi di reportage sociale più noti a livello internazionale