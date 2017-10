#DivestItaly, Assisi e 40 organizzazioni cattoliche ritirano i loro capitali dai fossili

Per la prima volta in assoluto, un ente locale italiano decide di disinvestire i propri capitali dalle fonti fossili e reinvestirli in energie rinnovabili. Si tratta del Comune di Assisi, che in questi ultimi mesi ha fatto enormi passi avanti per l’ambiente e la sostenibilità, siglando il Patto dei Sindaci.

Il Comune di Assisi aderisce a #DivestItaly

Il Comune di Assisi aderisce alla campagna #DivestItaly disinvestendo da fonti fossili! #divest https://t.co/OLwybAtnwo — Italian Climate Netw (@ItalianClimate) 3 ottobre 2017

Anche Assisi entra nel Patto dei Sindaci

Impegnarsi per il clima nel nome di San Francesco