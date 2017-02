Disinvestimento dalle fonti fossili, a maggio il mondo si mobilita

Per salvare il Pianeta dalla minaccia dei cambiamenti climatici, carbone e petrolio devono rimanere nel sottosuolo. Chi ha in mano il potere economico non può più restare a guardare: è questa la parola d'ordine con cui, dal 5 al 13 maggio, migliaia di persone in tutto il mondo si uniranno nella Mobilitazione globale per il disinvestimento.

Cosa chiedono gli attivisti

Se è sbagliato distruggere il clima, è sbagliato anche che le nostre università, fondi pensione, istituzioni di culto, città, musei e banche traggano profitto da questa distruzione.

Come funziona la Mobilitazione globale per il disinvestimento

Quanti capitali sono stati disinvestiti da carbone e petrolio

Foto in apertura © 350.org