Perché il delta del Po deve diventare parco nazionale

È una delle zone deltizie più importanti ed uniche di tutta Europa. Qui nidificano più di 300 specie di uccelli, mentre è un'importante area di sosta per diverse specie migratorie. È possibile osservare aironi cenerini, cavalieri d'Italia, cormorani, pellicani e molti altri. Le aree umide ospitano decine di specie di mammiferi, rettili e anfibi. Tra quest'ultimi, tre sono specie endemiche, ovvero caratteristiche di questo territorio: il tritone crestato italiano, la raganella italiana e la rarissima rana di Lataste. "11 zone umide di importanza internazionale, 34 zone protette europee di cui 18 Siti di interesse comunitario e 16 Zone di protezione speciale, una grande Iba (Important Bird Area) individuate proprio per il rilievo dell'avifauna ospitata e dei suoi habitat, quasi 200 mila uccelli svernanti osservati ogni anno, con 30 specie presenti in numeri che superano la soglia nazionale e 12 specie che superano quella internazionale", questi i numeri del Delta del Po, citati da Fulvio Mamone Capria, presidente della Lipu, la più importante associazione italiana per la difesa degli uccelli.

Il delta del Po è già una Mab

Le aree umide. Scrigni di biodiversità, regolatrici del clima

La richiesta della Lipu