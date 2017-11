Janine Händel e la Fondazione Roger Federer. Per noi la filantropia è professionalità

Roger Federer è il più grande tennista di tutti i tempi. Poi è anche un uomo che quattordici anni fa ha dato vita a una fondazione filantropica che porta il suo nome e che gestisce decine e decine di progetti educativi per i bambini africani (in Botswana, Malawi, Namibia, Sudafrica, Zambia e Zimbabwe) e per i ragazzi svizzeri a rischio di marginalità sociale. Dalla sua nascita, la Fondazione ha speso 28,5 milioni di franchi (pari a poco più di 26 milioni di euro). I suoi programmi, in partnership con 16 organizzazioni locali, hanno coinvolto 650mila bambini, più di 7.600 insegnanti e 1.555 scuole materne e primarie. Se è arrivata a questi traguardi, è perché ha le idee estremamente chiare sull’impatto che vuole avere sulla società. Ne parliamo con Janine Händel, che in passato ha lavorato per il ministero degli Affari esteri elvetico e dal 2010 è amministratore delegato della Roger Federer Foundation.

Some fans have no respect... pic.twitter.com/FQkSIr3xnh — Roger Federer (@rogerfederer) 4 aprile 2017

I had a lot of fun playing tennis to support The Roger Federer Foundation. I wrote about the experience on my blog: https://t.co/CxN8HxUs9g pic.twitter.com/ceWmjYUrQH — Bill Gates (@BillGates) 6 maggio 2017

Big thanks to @BillGates for the warm welcome to Seattle and for being so supportive of me and the RF Foundation pic.twitter.com/yLbzJgtwtI — Roger Federer (@rogerfederer) 29 aprile 2017