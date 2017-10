Fintech, cos’è la rivoluzione della finanza e come aiuta lo sviluppo sostenibile

Fintech. Una parola che magari, ai non addetti ai lavori, non dirà molto. In realtà, però, questo termine altro non è che un ombrello che racchiude una miriade di fenomeni destinati a cambiare completamente volto al mondo dell’economia e della finanza, così come l’abbiamo sempre conosciuto. Cosa ancora più interessante, è in grado di dare una spinta fondamentale a uno sviluppo più sostenibile, giusto ed equo.

Cos’è il fintech: una definizione

Come cambiano banche, assicurazioni, pagamenti

Quanto vale il fintech in Europa e nel mondo

Il digitale al servizio dello sviluppo sostenibile

Foto in apertura © Peopleimages