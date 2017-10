Sul delta del fiume Mekong, il “serpente dolce” ferito da siccità e dighe

Intatto fino agli anni Novanta, il “serpente dolce” del Sudest asiatico è oggi ferito in più punti. Sono bastati vent’anni di cambiamenti climatici e costruzioni di dighe per mettere a rischio il fiume Mekong, che dall’Himalaya cinese scende attraverso Tibet, Yunnan, Birmania, Laos, Thailandia, Cambogia e Vietnam. Ma la stagione secca del 2016 ha inferto il colpo più grave in ordine di tempo. Il Niño, intenso e prolungato, ha causato in tutta la regione la siccità peggiore degli ultimi 90 anni. Per giugno si attende l’arrivo dei monsoni, ma ci vorranno mesi per colmare i danni provocati dalla desertificazione e dalla salinizzazione.

Una stagione secca più calda e più lunga

I dati sull’agricoltura vietnamita sono allarmanti

Il boom delle dighe