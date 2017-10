Gamil de Chadarevian. Queste storie ci dimostrano che c’è chi può, e vuole, fare la differenza

Chi ha accumulato dei risparmi, tanto più se si tratta di ingenti patrimoni, ha una grande opportunità: quella di usare i propri soldi in modo responsabile per il futuro del Pianeta e delle nuove generazioni. Nasce da questa considerazione la ricerca Investing for global impact, realizzata con il Financial Times e il supporto di Barclays proprio per analizzare le scelte di fondazioni e family office e singoli e dare risalto alle esperienze più coraggiose e visionarie. Proprio mentre è impegnato con il lancio della quinta edizione, ne parliamo con Gamil de Chadarevian, fondatore di GIST Initiatives (Global Impact Solutions Today). In questi mesi state lavorando per coinvolgere fondazioni e family office che partecipino alla nuova edizione della vostra ricerca. Come li contattate? Abbiamo pubblicato l'annuncio nel nostro sito e il questionario è disponibile da fine ottobre. Abbiamo già partecipato a una conferenza a Londra il 20 settembre e per la prossima, che coinvolgerà anche LifeGate, stiamo lavorando per invitare ospiti internazionali. Nel frattempo, noi, Barclays e il Financial Times stiamo facendo circolare nel nostro network l'invito a partecipare alla quinta edizione; un ruolo molto importante ce l’hanno i cosiddetti “moltiplicatori”, cioè singoli family office che si fanno ambasciatori della ricerca e ne interpellano altri. Anche grazie a loro, la nostra rete si sta allargando sempre più. L’anno scorso hanno risposto al questionario 246 fondazioni e family office, quest’anno vogliamo fare un ulteriore salto di qualità e puntare ai quattrocento.

Per maggiori informazioni sulla ricerca o per partecipare alla nuova edizione, imprese@lifegate.it

Foto in apertura © Dan Kitwood / Getty Images