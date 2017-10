Manchester ci insegna cosa si può fare con i social impact bond

Quando c’è un problema sociale da risolvere, si è portati istintivamente a pensare che le risorse debbano venire dal settore pubblico. E, quando l’amministrazione per qualche motivo non ce la fa, dal mondo dell’associazionismo, del volontariato, del Terzo settore. In realtà, però, anche gli investitori privati possono intervenire. E non a titolo di beneficenza, ma addirittura guadagnando qualcosa. Merito di strumenti finanziari come i social impact bond. L’ultima in ordine di tempo ad adottarli è la città di Manchester, alle prese con un’emergenza umanitaria e sociale legata alle migliaia di senzatetto che vivono nelle sue strade.

Emergenza senzatetto a Manchester

Un social impact bond per i senzatetto

Last week, five more people moved into Shared Housing, helping them towards long-term independence. #BigChangeMcr pic.twitter.com/zB9PmPbUjC — Mcr City Council (@ManCityCouncil) 15 ottobre 2017

Cos’è un social impact bond

