Mondiali in Qatar, un lavoratore migrante attacca la Fifa per le condizioni di lavoro indegne

Restano ancora pochi giorni alla Fédération Internationale de Football Association – meglio nota come Fifa – per rispondere alla lettera che un sindacato olandese le ha indirizzato alcune settimane fa. La missiva, resa nota dal quotidiano britannico Guardian, è firmata dalla Federatie nederlandse vakbeweging (Fnv), il principale sindacato olandese con oltre un milione di iscritti, a nome di un lavoratore migrante di 31 anni, originario del Bangladesh. Nadim Sharaful Alam, questo il suo nome, fra il 2014 e il 2016 ha lavorato in Qatar come operaio nei cantieri di costruzione dei grandi stadi che dovranno accogliere nel 2022 la coppa del mondo di calcio. Per 18 mesi, i suoi diritti sono stati calpestati ed è stato costretto a vivere in condizioni indegne. Con la silenziosa complicità della Fifa, accusa l’Fnv.

Cartellino rosso per il Qatar

La Fifa con le spalle al muro