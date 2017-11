Come la natura può proteggere le nostre città dall’innalzamento del livello dei mari

La calotta glaciale in Antartide si sta sciogliendo più velocemente di quanto previsto e il livello dei mari in tutto il mondo potrebbe aumentare di 1,5-2 metri entro la fine del secolo, il doppio rispetto a quanto stimato in precedenza. Questo causerebbe, tra le altre cose, lo spostamento forzato di 45 milioni di persone dalle città costiere cinesi e sommergerebbe le principali città australiane.

Affrontare i rischi dell'innalzamento del livello dei mari

Proteggere le città dal mare, naturalmente