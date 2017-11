Perché plastica e microplastiche sono la minaccia dei nostri oceani

Ogni anno si stima che otto milioni di tonnellate, per un valore di 19,5 miliardi di euro, di plastica fluttuano negli oceani. L'80 per cento dei rifiuti oceanici è di origine antropica e proviene dalla terra ferma, mentre il restante 20 per cento arriva dalle navi – navi da crociera, mercantili o piattaforme marine, come quelle petrolifere. Se non si cambia lo stile di vita, secondo il rapporto Stemming the Tide, prodotto da Ocean Conservancy, nel 2025 ci potrebbe essere una tonnellata di plastica per ogni tre tonnellate di pesci nell'oceano.

A brilliant artistic picture with a serious message! pic.twitter.com/1EU0UVQgCy — Juan Pittau 💻 (@juanpittau) 24 agosto 2013

Le microplastiche

Cibarsi di plastica

Perché gli animali marini mangiano plastica

Gli effetti della plastica sugli animali marini

Non solo micloplastiche, anche le microfibre minacciano gli oceani