Qualità dell’aria: si respira meglio di 10 anni fa. Ma…

I dati recenti sull'inquinamento atmosferico sono a metà tra una cattiva notizia e una buona notizia: l'aria che respiriamo nelle nostre grandi città è mediamente più pulita di 10 anni fa. Tuttavia rimangono ancora troppo alti i livelli delle polveri sottili che, secondo le ultime ricerche, accorciano la vita degli italiani di circa 14 mesi per chi abita al Nord, di 6,6 mesi per chi abita al Centro e di 5,4 mesi per chi abita al Sud. L'allarme è stato lanciato dal Progetto Viias (Valutazione integrata dell’impatto su ambiente e salute dell’inquinamento atmosferico) e finanziato nel quadro delle iniziative del Centro controllo malattie (Ccm) del Ministero della Salute. Secondo i dati raccolti principalmente dalle Arpa, Agenzie regionali di protezione dell'ambiente, sarebbero circa 34.500 i decessi nelle nostre città dovuti ogni anno al particolato sottile, in particolare al pm2,5, al biossido d'azoto e all'ozono (la cui concentrazione è più alta in estate). L'area più inquinata risulta quella della pianura padana, con le città di Lombardia, Veneto ed Emilia che occupano 11 dei primi 13 posti nella provvisoria classifica dell’inquinamento 2015.

Foto © Getty Images