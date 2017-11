Cosa fareste con mille euro al mese? Reddito di cittadinanza alla prova in Francia

È stata lanciata ufficialmente nella giornata del 2 novembre, in Francia, una campagna di finanziamento partecipativo (crowdfunding) con l’obiettivo di versare un reddito di cittadinanza ad un cittadino transalpino estratto a sorte. Mille euro al mese per dodici mesi, per dimostrare che l’introduzione di tale strumento gioverebbe al potere d’acquisto delle famiglie, migliorerebbe la vita dei cittadini e rafforzerebbe l'economia nel suo complesso.

464 donatori hanno già versato 13mila euro

Une campagne de financement participatif pour expérimenter le revenu de base https://t.co/pWpg9usLuV pic.twitter.com/ixFCD8asw4 — ActuEnFrance.fr -1 (@ActuEnFrance1) 3 novembre 2017

Lancement officiel du financement citoyen du #revenudebase sur https://t.co/dTcyLU8nab Et vous que feriez vous avec 1.000e/mois pd un an ? pic.twitter.com/vcRCDD5V5R — Calmet Marine (@MarineCalmet) 2 novembre 2017

“Ho vissuto meglio, sono stato un padre migliore e sono diventato più coraggioso”

Ici aussi on parle de #MonRevenudeBase https://t.co/LRWWmmCrkJ via @Novethic — Mon Revenu de Base (@monrevenudebase) 3 novembre 2017