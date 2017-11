Rigoberta Menchú: a lezione di umanità con il premio Nobel per la Pace

È stata un’aula gremita e attenta quella che lunedì 6 giugno ha accolto all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Rigoberta Menchú Tum. Leader indigena guatemalteca di origine maya, nel 1992 ha vinto il Premio Nobel per la Pace in virtù dei suoi sforzi per la giustizia sociale e la riconciliazione etno-culturale basata sul rispetto per i diritti delle popolazioni indigene.

Cultura maya e rispetto dell'ambiente

Chi è Rigoberta Menchú Tum

L'impegno civile

Le battaglie