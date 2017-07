La corte suprema del Guatemala ha giudicato il colonello Esteelmer Reyes Girón e l'ex commissario dell'esercito Heriberto Veldez Asig colpevoli di violenza sessuale e schiavitù domestica nei confronti delle donne Q’echís della comunità di Sepur Zarco, nel Guatemala orientale. I due uomini sono stati condannati rispettivamente a 120 e 240 anni in carcere. La sentenza include trent'anni di carcere per entrambi per crimini contro l'umanità, un passo importante per il riconoscimento delle violenze basate sul genere. È la prima volta che violenze sessuali compiute durante la guerra civile che ha devastato il paese tra il 1960 e il 1996 vengono trattate e sanzionate ufficialmente come crimini, e la prima volta che la corte suprema si esprime in merito a casi di schiavitù sessuale e domestica.

#Guatemala shows us that sexual abuse in contexts of war is not "boys being boys"; it is a weapon of war and it must be punished #SepurZarco