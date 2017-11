Quanti sono gli stranieri in Italia e quanto aiutano l’economia

Il rapporto della Fondazione Migrantes pubblicato la scorsa settimana ha messo in evidenza come quasi cinque milioni di italiani vivano stabilmente all’estero. Ora un altro rapporto, quello della Fondazione Leone Moressa, ricorda che altrettanti stranieri, definiti “nuovi italiani”, vivono, lavorano e pagano le tasse in Italia: come dire che emigrazione e immigrazione, almeno nel nostro paese, di compensano come fossero vasi comunicanti. Se gli italiani all’estero contribuiscono allo sviluppo dei paesi che li accolgono, lo stesso avviene per l’economia italiana con chi viene dall'estero. Naturalmente, il discorso riguarda gli stranieri extracomunitari (che non sono cittadini europei) in possesso di regolare permesso di soggiorno e di lavoro.

Quanto incidono gli stranieri sul pil

Giovani e imprenditori: ecco "i nuovi italiani"

Oltre 4 "nuovi italiani" su 10 sono under20 https://t.co/sirXhHNyti — Istat (@istat_it) 29 settembre 2016