Terremoto, cosa è successo in centro Italia

Aggiornamento ore 08.00, 28 agosto Sono confermati 291 morti, bilancio ancora provvisorio della Protezione civile. Per commemorare le vittime marchigiane sono stai tenuti funerali a Ascoli Piceno, a cui erano presenti anche il Premier Matteo Renzi e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che prima ha visitato i comuni di Amatrice e Accumoli, tra i più colpiti. ore 09.39, 26 agosto Il bilancio delle vittime sale ancora, raggiungendo la soglia di 267, 207 ad Amatrice, 49 ad Arquata e 11 ad Accumoli. Sale anche il numero di persone estratte vive dalle macerie, 238. Le scosse continuano, l'ultima alle 06.28 di questa mattina di magnitudo 4,8 con epicentro vicino a Amatrice. ore 17.44, 25 agosto Le vittime sono 250, questo il dato diffuso dalla Protezione civile. Il numero di morti ad Amatrice, che conta il maggior numero di vittime, è salito a 204. Il numero di feriti ospedalizzati è di 365. La procura di Rieti ha aperto un'indagine per disastro colposo (articolo 434 del codice penale), che s'interesserà anche di far luce sul crollo della scuola di Amatrice e il campanile di Accumoli, recentemente ristrutturati. Il procuratore capo Giuseppe Saieva coordina l'indagine che vede impegnati tutti i magistrati della provincia. Enel smentisce la notizia secondo cui la diga di Scandarello, lago alle porte di Amatrice, sarebbe stata pericolante a causa del terremoto. "Non si rilevano danni alle dighe delle regioni interessate", ha fatto sapere l'operatore elettrico. ore 14.49 Una nuova scossa a Amatrice di magnitudo 4,5 si è verificata alle 14.36 ha causato dei crolli. ore 14.14 Il bilancio delle vittime è di 241, 184 ad Amatrice, 11 ad Accumoli e 46 ad Arquata del Tronto. I vigili del fuoco comunicano che al momento hanno estratto 215 persone vive dalle macerie. ore 08.27 Il numero delle vittime raggiunge la soglia di 247 e i feriti sono centinaia, mentre i soccorsi proseguono (sono circa 4.000 i soccorritori della Protezione civile). Dunque, probabilmente, la conta dei morti continuerà a salire. Nella notte tra il 24 e il 25 agosto sono stata avvertite altre 60 scosse, la più forte di magnitudo 4,5 avvenuta alle 05.17. Tendopoli sono state erette nei tre comuni più colpiti, Amatrice e Accumoli, in provincia di Rieti, e Pescara del Tronto, frazione di Arquata in provincia di Ascoli Piceno. Tutti le strutture ospedaliere del Lazio, delle Marche e dell'Abruzzo sono mobilitate per soccorrere i feriti. Oggi il governo stanzierà la prima tranche dei fondi di emergenza, 50 milioni di euro.

#terremoto, i numeri utili da chiamare in caso di emergenza pic.twitter.com/YZaAt1uhIj — Regione Lazio (@RegioneLazio) August 24, 2016

